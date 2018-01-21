ОПЕК+ за 2017 год выполнила сделку на 107% и установила рекорд в декабре

Страны ОПЕК+ за декабрь 2017 года выполнили условия соглашения на рекордные 129%, в среднем за год выполнив обязательства на 107%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на релиз министерского комитета по мониторингу выполнения венской сделки.

«В декабре 2017 года ОПЕК и другие страны не ОПЕК, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, достигли превосходного уровня соблюдения своих обязательств — 129%, самый высокий уровень с момента начала действия декларации о сотрудничестве...В среднем приверженность соглашению за весь первый год его действия составила 107%», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия за год выполнила обязательства по соглашению ОПЕК+ более, чем на 100%.