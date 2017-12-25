«Газпром» о заявлении Украины по решению суда: плюй в глаза — все божья роса

Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев заявил, что позиция украинской стороной по решению Стокгольмского арбитража является странной. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«В прошлую пятницу Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение в отношении иска «Газпрома» по контракту на поставку. И в отличие от громогласных заявлений украинской стороны… Президент Порошенко объявил о полной и безоговорочной победе, что, по крайне мере, странно и позволяет задуматься, правильно ли его информировали об итогах этого арбитража. Потому что, прежде всего, основные положения контракта признаны действительными», — сказал Медведев.

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Он напомнил, что «Нафтогаз» должен будет выплатить более $2 млрд вместе с пени. Также украинской стороне было отказано в их требованиях о «переплате» за газ в объеме $14 млрд.

«Пока мы не получили ни денег, ни штрафа за просрочку. Просрочка идет. Вот уже за три дня — $1,8 млн накопилось. Мы считаем, что иск «Газпрома» в основных положениях полностью удовлетворен. А то, как это представляет украинская сторона, что называется «плюй в глаза — все божья роса», — подытожил Медведев.

Ранее зампред правления «Газпрома» сообщил, что полное удовлетворение судом требований «Газпрома» к «Нафтогазу» привело бы к банкротству Украины.