Тральщик на троих: как страны Балтии модернизируют свой флот

Эстония, Латвия и Литва рассматривают возможность единого тендера на обновление военно-морского флота трех республик, об этом пишут местные СМИ.

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Сейчас основной тип военно-морских кораблей балтийских республик — минные тральщики. По словам командующего ВМС Эстонии Юри Саска, тральщики были и остаются оптимальным вариантом для защиты государств. Но наступает пора, когда действующие корабли придется ставить на прикол. При этом покупка одного военного корабля — дорогостоящая процедура, поэтому страны Балтии хотят объединиться в рамках проекта Naval Vision 2030, чтобы получить более привлекательную цену.

«До окончательного решения мы ещё не дошли, но высшее военное руководство взвешивало этот план где-то год назад и в итоге его приняло. Теперь наша задача — предоставить первичные цифры, чтобы понять, сколько на всё это потребуется денег», — цитирует министра новостной портал ERR.ее.

«Каждый робот должен знать, где мины»

Саска к тому же планирует, что страны Балтии не просто сэкономят на оптовом заказе, но и смогут расширить возможности своего флота. «Мы хотим, чтобы можно было осуществлять надводный контроль, чтобы была возможность поражать и надводные цели, корабли или другие объекты. Также необходимо обеспечить слежение за воздушным пространством. И, само собой, потребуются системы контроля, чтобы в том случае, если мы не сможем поразить цель, мы хотя бы знали, где она», — пояснил глава ВМФ.

Кстати, военно-морские силы Эстонии за два последних года уже провели модернизацию трех минных тральщиков. Первым модернизацию на верфи в Шотландии прошел эстонский флагман Admiral Cowan, он вернулся в Эстонию обновленным в конце 2018 года. Еще два корабля Sakala и Ugandi подверглись апгрейду в конце 2019 года.

Суда класса Sandown построены из немагнитного композитного пластика и обладают высокой маневренностью.

На них установили новые гидролокаторы, радары, системы дистанционной ликвидации мин, то есть роботов для подводных работ.

Модернизация обошлась бюджету Эстонии в €30 млн.

В Латвии также выступают за повышение военных расходов и даже увязывает эти расходы с экономическим ростом. «Было бы лучше, если бы военный бюджет был бы выше 2% от ВВП. Это позволило бы помогать развиваться экономике Латвии», – отметил министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью порталу Sags.lv

Пабрикс ранее отмечал, что вступление его страны в НАТО в 2004 году полностью оправдало себя. «Если бы мы не были в НАТО, мы бы были сейчас как Украина», — говорил Пабрикс.

Напомним, 2% ВВП — это минимум, который страна-член альянса должна тратить на оборону.

В Латвии расходы на оборону в отношении к ВВП составляют 2,1%, и это самый высокий показатель среди стран ЕС, свидетельствуют данные Eurostat. Далее следуют Греция и Эстония (2% от ВВП), Кипр и Великобритания тратят 1,9%, Франция 1,8%. Меньше всего финансирование на оборону — в Ирландии (0,3%), в Люксембурге, на Мальте (0,5%), в Австрии (0,6%). Средний показатель по ЕС составляет 1,3% от ВВП.

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Не отстает от коллег по балтийскому союзу и Литва, сохраняя уровень финансирования оборонных расходов не ниже 2%. Наоборот, в этой республике также намерены усиливать военный щит, поднимая оборонный бюджет до 2,5% ВВП к 2030 году. Между тем, по опросу Vilmorus, 55,2% граждан не одобряют или «скорее не одобряют» повышение оборонного бюджета до 2,5% ВВП.

В Литве в мае началась дискуссия о том, какие льготы дать солдатам и добровольцам, чтобы они могли подешевле приобретать оружие для личного пользования, сообщает пресс-служба сейма. Предполагается, что обороноспособность государства будет усилена без необходимости в дополнительных госрасходах. Вооруженные добровольцы смогут быстро реагировать на возникающие вызовы, «когда время реакции становится очень важным фактором, не позволяющим потенциальным агрессорам использовать военную силу».

Милитаризация расходной части бюджета балтийских стран идет на фоне экономического спада. В 2020 году по прогнозу SEB bankas, Латвию, Литву и Эстонию ждет экономический спад на 9%, 8,7% и 9,8% соответственно.

Практически все страны НАТО по требованию США увеличивают расходы на оборону, поэтому планы стран Балтии по модернизации своего флота вполне закономерны, считает профессор кафедры международной безопасности и внешнеполитической деятельности России Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Михайленко.

Политикам приходится искать объяснения этим действиям. В арсенале доводов к наращиванию военных расходов — необходимость дать ответ на «агрессивную» политику России. «В ход идут заезженные информационные приемы, включая расчеты, за какое время Москва может захватить балтийские страны, информацию об укреплении военного потенциала России в Калининградской области и так далее», — говорит эксперт.

При этом Михайленко обращает внимание на несколько реальных проблем современного мироустройства, связанных с обеспечением безопасности.

«Первая из них — современный миропорядок стал более конфликтным. В обстановке неопределенности возрастают угрозы для безопасности всех стран, что требует укрепления национальной безопасности. Активизация военных приготовлений на границе России и стран Балтии еще больше обостряет ситуацию в Европе и мире», — говорит Михайленко.

Еще одна причина для беспокойства — политика президента США Дональда Трампа по снижению американского участия в оборонных системах Европы. Трамп считает, что европейские страны достаточно богаты для самостоятельного обеспечения собственной безопасности.

«Но средства на оборону на самом деле изымаются из статей расходов на социальные нужды, что бьет по уровню жизни населения этих стран», — говорит Михайленко.

Следующее обстоятельство — Германия и Франция, экономические и политические лидеры ЕС, намерены укреплять европейский оборонный потенциал и балтийские страны, являясь лимитрофными (пограничными) государствами, пытаются найти в новой концепции свое место.

«Но в новых условиях становится особенно очевидно, что за безопасность каждого конкретного государства должно отвечать само это государство, а не интеграционные союзы и военные блоки. Это в полной мере продемонстрировала реакция крупнейших государств на эпидемию коронавируса, когда страны НАТО и ЕС закрывались друг от друга, а не противодействовали угрозе совместно», — говорит эксперт РАНХиГС.