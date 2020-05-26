Битва титанов: как Москва и Эр-Рияд борются за нефтяной рынок Китая

Российский экспорт нефти в Китай в апреле вырос на 17,7% в годовом выражении, а аналогичный показатель у поставщиков из Саудовской Аравии за тот же период упал на 18%, свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая, которые приводит агентство Reuters.

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При этом общий объем импортированной Пекином нефти в годовом выражении упал на 7,5% – до 9,84 млн баррелей в сутки. На поставки из Саудовской Аравии пришлось 1,26 млн «бочек» (суммарно 5,16 млн тонн за месяц), а на российские – 1,75 млн баррелей (7,2 млн тонн за апрель).

В беседе с «Газетой.Ru» руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Салихов пояснил, что, вероятнее всего,

достичь такого результата удалось из-за предыдущих договоренностей, поскольку на нефтяном рынке примерный «тайминг» составляет один месяц.

То есть, итоги апрельских поставок нефти в Китай – прямое следствие мартовских договоренностей.

Это подтверждает и аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. В комментарии «Газете.Ru» эксперт напомнил, что до новой «сделки» ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, заключенной в середине апреля, цены на отечественный сорт Urals были ниже эталонной Brent на $5-7, то есть, Китаю было выгодно ее закупать.

По данным oilprice.com до 16 марта котировки Arab Light и Urals падали одинаково и разница в цене двух сортов не превышала $1. Но уже 19 марта Urals торговалась дешевле аравийского сорта на $5, а 2 апреля - на $8.

Марсель Салихов добавил, что возможность выгодно приобрести российскую нефть в апреле была на руку Пекину, который уже давно исходит из соображений диверсификации поставок и не желает зависеть от какой-то определенной страны. Поэтому в апреле КНР и отдала предпочтение российской нефти, а не саудовской, которая давно занимает лидирующие позиции на китайском рынке.

«Возможно, одной из причин для наращивания закупок российской нефти в Китае посчитали мартовский уровень цен – в КНР сочли его достаточно комфортным, чтобы пополнить стратегические резервы», – пояснил эксперт.

Ситуация поменялась

Некоторые аналитики восприняли новость об апрельской «победе» отечественных нефтяников над конкурентами из Саудовской Аравии как возможность значительно нарастить российский нефтяной экспорт в Китай.

В частности, «Российская газета», ссылаясь на мнение руководителя международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антона Усова, написала, что

«увеличению поставок в Китай способствует как повышение цен на нефть производителей с Ближнего Востока, так и прекращение действия скидок, предоставленных Саудовской Аравией на свой продукт».

Собеседники «Газеты.Ru» отчасти согласились с этим тезисом, но в целом сочли его достаточно поспешным. Евгений Миронюк из «Фридом Финанс» напомнил, что при отмене «скидок» Саудовской Аравией, российская нефть действительно стала заведомо дешевле.

«Однако сейчас из-за достижения Россией целевого уровня снижения добычи в 8,5 млн баррелей в сутки в рамках взятых на себя обязательств (по ОПЕК+) возникает локальный дефицит на российскую Urals,

что выравнивает цены относительно Brent и Arab Light», – пояснил аналитик.

Локальный перегрев

Собеседники «Газеты.Ru» обратили внимание на еще один немаловажный фактор, который затронет будущие поставки нефти в Китай. Дело в том, что страна стремится закупить как можно больше сырья по нынешним относительно дешевым ценам, пополняя тем самым свои стратегические резервы. Так что ни Москва ни Эр-Рияд не должны рассчитывать на стремительный рост спроса в КНР.

«Хранилища страны аккумулируют значительно больший объем, чем до разрыва сделки ОПЕК+ 8 марта, страной закуплены значительные объемы в танкерах.

Демпфирующее влияние этих запасов не позволит Китаю значительно наращивать импорт нефти», – уверен Евгений Миронюк.

В свою очередь Марсель Салихов назвал восстановление спроса в Китае неравномерным. «Растет спрос на автомобильный бензин, но авиакеросин остается в очень подавленном состоянии. Надо понимать, что до предкризисного уровня показатели до сих пор не вернулись», – пояснил эксперт.

Схожее мнение изданию «News.Ru» высказал и заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский. Ученый подчеркнул, что

снижение объемов потребления топлива в Китае, наряду с процессом наполнения стратегических резервуаров страны, привело к тому, что нынешних запасов энергоносителей Пекину хватит на ближайшие полгода.

Но если китайская экономика начнет восстанавливаться значительными темпами, предположил Андрей Островский, от этого выиграют и Москва, и Эр-Рияд. Дело в том, что в нынешних условиях оба поставщика нефти избавились от конкуренции со стороны американских сланцевиков.

Во-первых, Пекин и Вашингтон вступили в новую фазу политической и экономической конфронтации: часть американского истеблишмента требует от Китая компенсировать ущерб, который нанес коронавирус американской экономике. Из-за этого

китайские переговорщики, участвовавшие в январском подписании первого этапа торговой сделки между двумя странами, предложили отказаться от ее условий, в числе которых — дополнительный импорт энергоносителей из США.

Во-вторых, нефтяной кризис больно ударил по американским нефтедобывающим компаниям. По данным газеты Financial Times, уже 17 американских сланцевиков начали процедуру банкротства, а к концу года их число может вырасти до 73. В такой ситуации нефтяники США остаются без шансов составить конкуренцию Москве и Эр-Рияду на китайском рынке энергоносителей.