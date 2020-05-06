Переезжают в «однушки»: почему дешевеет аренда жилья

Цена на аренду квартир в столице упала в среднем на 15% по данным сервиса «Яндекс.Недвижимость». Снижение арендных ставок на жилье наблюдается по всей России, однако больше всего такой тенденции подвержены города-миллионники, что является следствием пандемии коронавируса, объясняют эксперты.

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По данным «Яндекс.Недвижимости», средняя цена съёмной квартиры в Москве упала почти на 15%: с 53 тыс.рублей до 46 тыс. рублей. Сильнее всего просели цены на двухкомнатные квартиры: если в январе средняя цена составляла 54,5 тыс. рублей, к середине апреля она упала до 48 тыс. рублей.

Трёхкомнатные квартиры с начала года потеряли в цене 4% — с 96 до 90 тыс. рублей. На самом популярном сегменте аренды — однокомнатных квартирах — кризис отразился меньше всего. В начале года «однушку» в Москве можно было снять в среднем за 37 тыс. рублей, такие же ставки сохранялись в начале марта. В апреле средняя цена опустилась до 35 тыс. рублей. Кроме того, на сервисе появилась доля объявлений об аренде квартир на период самоизоляции или со скидкой на это время.

«Сильнее всего пострадают цены на дорогую недвижимость и квартиры в престижных районах, которые начнут менять на что-то «попроще». А вот снижение в эконом сегменте вряд ли будет существенным — цены поддержит выросший спрос со стороны людей, которые будут вынуждены переехать в более скромное жильё», — комментирует аналитик «Яндекс.Недвижимость» .

Анна Львова.

Схожая тенденция наблюдается и в других крупных городах России: по итогам апреля 2020 года средняя ставка аренды в городах с численностью населения от миллиона человек уменьшилась на 5% к прошлому месяцу. В годовом выражении — на 4%, свидетельствуют данные ЦИАН.

«Рынок аренды всегда оперативнее других сегментов реагирует на кризисные явления в экономике. Но начавшийся кризис не похож на предыдущие. От него сильнее страдают более богатые города с высокой долей сектора услуг и значительной ролью малого и среднего бизнеса. Поэтому в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске ставки снизились на 7-12%, а в Омске, Челябинске, Перми лишь на 1-3%», — объясняет динамику цен руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

По оценкам аналитического центра, в апреле средняя арендная ставка в Москве опустилась на 9%, в Санкт-Петербурге — на 7%. Сильнее всего цены снизились в Нижнем Новгороде — на 12%.

Эксперт также отмечает, что однокомнатные квартиры дешевеют медленнее всего — по ним ставки лишь на 1,1% ниже по сравнению с «докризисной» неделей в начале марта. Двухкомнатные квартиры в городах-миллионниках подешевели на 4%, трехкомнатные — на 4,2%. По словам Алексея Попова, такое соотношение вполне объяснимо, так как в апреле уже начались переезды арендаторов:

«Те, кто в новых обстоятельствах не смогли дальше оплачивать аренду многокомнатных квартир стали переезжать в однушки. В ближайшие месяцы именно небольшие квартиры будут наиболее востребованы. Доходы населения снижаются и спрос на рынке аренды будет смещаться в сторону наиболее доступных вариантов», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

По данным исследования федерального портала «Мир квартир», охватившего 70 городов России с населением более 300 тыс. жителей, однокомнатные квартиры подешевели в 47 городах, двухкомнатные – в 50, а трехкомнатные – в 57.

Генеральный директор портала Павел Луценко также обращает внимание на тот факт, что сильнее всего подешевели съемные квартиры в городах-миллионниках и регионах с высокой активностью, таких как Московская область и Сочи. Эксперт объясняет это тем, что во время режима повышенной готовности и самоизоляции оттуда произошел отток трудовых мигрантов. Также, по его словам, одновременно в этом году не случилось притока туристов и приезжающих по делам бизнеса, что оставило без клиентов сегмент краткосрочной аренды. Большинство посуточных квартир было переориентировано на долгосрочную сдачу, что увеличило предложение на этом рынке, а спрос во время карантина, напротив, упал. Арендодателям ничего не осталось, кроме как конкурировать снижением цены, поясняет Павел Луценко.

Эксперты считают, что после завершения режима самоизоляции не стоит ждать быстрого возврата ставки аренды к прежним значениям, а цены продолжат снижаться.

«Зафиксированное снижение доходов населения, рост безработицы – все это будет сдерживать прайс. По нашим оценкам, ставка аренды может снизиться в среднем до 10% к концу лета», — прогнозирует Алексей Попов из ЦИАН, добавляя, что небольшой рост возможен осенью за счет начала делового сезона и нового учебного периода, когда студенты – потенциальные арендаторы – активно ищут квартиры.

«Если пойдет такими темпами, то к июлю ставки могут упасть до 10-20%. Все зависит от того, когда закончится карантин и возобновится экономическая активность. Однако и после ее возобновления ставки не вернутся на прежний, допандемийный уровень, так как многие арендаторы понесли потери и уже не готовы платить столько, сколько раньше», – дает схожий прогноз Павел Луценко.