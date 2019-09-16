Удар по рынкам: цены на нефть взлетели

Цены на нефть взлетели на фоне сокращения добычи в Саудовской Аравии

Резкий скачок совершили цены на нефть к моменту открытия торгов на лондонской бирже ICE — до $69,91 за баррель Brent. Рост произошел на фоне сокращения добычи Саудовской Аравией после атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco. Президент США Дональд Трамп для стабилизации рынка приказал задействовать нефть из стратегических запасов страны.

Мировые цены на нефть стремительно возросли на момент открытия торгов на бирже ICE в Лондоне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Стоимость фючерсов на нефть Brent с поставкой в ноябре подскочила до $69,91 за баррель – на 13,86%. В первые минуты торгов цена Brent составляла чуть менее $72 за баррель – для сравнения, к предыдущему закрытию цена барреля была немногим больше $60.

Октябрьский фьючерс на нефть WTI также вырос – до $61,79 за баррель, рост составил 11,23%.

Рост цен не стал для рынка неожиданностью. Опрошенные накануне агентством Reuters аналитики прогнозировали, что сегодня нефтяные цены вырастут на $5-10 к открытию торгов. В долгосрочной перспективе они могут вырасти и до $100 за баррель – если Саудовская Аравия не сможет быстро возобновить поставки «черного золота».

Напомним, в субботу, 14 сентября, на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco была совершена атака с использованием беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за налет взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена.

В результате Саудовская Аравия сократила производство более чем в два раза – на 5,7 млн баррелей в сутки. До атаки этот показатель составлял порядка 9,8 млн баррелей. Саудовцы рассчитывали восстановить производство к понедельнику на 2 млн баррелей. Из-за налета дронов мир временно потерял около 5% добываемой нефти.

Атака на нефтеперерабатывающие заводы крупнейшего в мире экспортера нефти вызвала беспокойство в США. Госсекретарь Майк Помпео открыто возложил ответственность за инцидент на Иран – по его словам, «свидетельств в пользу версии о причастности хуситов нет».

В ответ министерство иностранных дел Ирана обвинило главу американского Госдепа во лжи.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что Вашингтон готов к решительным действиям. По его словам, США «знают, кто виноват». Тем не менее Трамп призвал дождаться расследования Эр-Рияда относительно организаторов атаки, а после этого решить, «на каких условиях следует действовать Америке».

Как сообщает ФАН, ссылаясь на Reuters, американские власти считают «виновником торжества» Иран из-за «масштабности и точности» авиаударов.

«Несмотря на все призывы к деэскалации, Иран в данный момент начал беспрецедентную атаку на мирового поставщика энергии», — заявил Помпео.

Иранцы при этом сразу же заявили, что готовы к полномасштабной войне, передает НСН. Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), указал, что военные базы США в радиусе 2 тысяч км от Ирана находятся в зоне поражения иранских ракет.

«Каждый должен знать, что все американские базы и их судна, находящиеся на расстоянии до 2 тыс. км, находятся в зоне досягаемости наших ракет», — заявил иранский военачальник.

Администрация Трампа рассматривала возможность «военного ответа», хотя ряд голосов в Пентагоне призывал быть сдержаннее, пишет влиятельная газета The Washington Post со ссылкой на источники в Вашингтоне. При этом Трамп встречался с министром обороны Марком Эспером.

В результате на данный момент Дональд Трамп приказал при необходимости выделить нефть из стратегических запасов США – для стабилизации рынка после атаки на Saudi Aramco.

Сами повстанцы-хуситы заявили, что проведенная атака стала ответом на «деструктивные действия» саудитов в Йемене. Эр-Рияд уже несколько лет продолжает войну против хуситских повстанцев.

«Наши военно-воздушные силы провели массированную наступательную операцию десятью беспилотниками. Операция называлась «второй сдерживающий удар». Мы ответили в рамках закона на преступления и продолжающуюся осаду нашей страны в течение пяти лет», — говорится в сообщении хуситской пресс-службы.

Первый удар дронами был нанесен по крупнейшему региональному НПЗ в Абкаики, в восточной части Саудовской Аравии. Вторая атака была нанесена по второму по величине нефтяному месторождению страны — Хураис.