Удар по рынкам: цены на нефть взлетели

Мировые цены на нефть стремительно возросли на момент открытия торгов на бирже ICE в Лондоне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Стоимость фючерсов на нефть Brent с поставкой в ноябре подскочила до $69,91 за баррель – на 13,86%. В первые минуты торгов цена Brent составляла чуть менее $72 за баррель – для сравнения, к предыдущему закрытию цена барреля была немногим больше $60.

Октябрьский фьючерс на нефть WTI также вырос – до $61,79 за баррель, рост составил 11,23%.

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Рост цен не стал для рынка неожиданностью. Опрошенные накануне агентством Reuters аналитики прогнозировали, что сегодня нефтяные цены вырастут на $5-10 к открытию торгов. В долгосрочной перспективе они могут вырасти и до $100 за баррель – если Саудовская Аравия не сможет быстро возобновить поставки «черного золота».

Напомним, в субботу, 14 сентября, на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco была совершена атака с использованием беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за налет взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена.

В результате Саудовская Аравия сократила производство более чем в два раза – на 5,7 млн баррелей в сутки. До атаки этот показатель составлял порядка 9,8 млн баррелей. Саудовцы рассчитывали восстановить производство к понедельнику на 2 млн баррелей. Из-за налета дронов мир временно потерял около 5% добываемой нефти.

Атака на нефтеперерабатывающие заводы крупнейшего в мире экспортера нефти вызвала беспокойство в США. Госсекретарь Майк Помпео открыто возложил ответственность за инцидент на Иран – по его словам, «свидетельств в пользу версии о причастности хуситов нет».

В ответ министерство иностранных дел Ирана обвинило главу американского Госдепа во лжи.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что Вашингтон готов к решительным действиям. По его словам, США «знают, кто виноват». Тем не менее Трамп призвал дождаться расследования Эр-Рияда относительно организаторов атаки, а после этого решить, «на каких условиях следует действовать Америке».

Как сообщает ФАН, ссылаясь на Reuters, американские власти считают «виновником торжества» Иран из-за «масштабности и точности» авиаударов.

«Несмотря на все призывы к деэскалации, Иран в данный момент начал беспрецедентную атаку на мирового поставщика энергии», — заявил Помпео.

Иранцы при этом сразу же заявили, что готовы к полномасштабной войне, передает НСН. Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), указал, что военные базы США в радиусе 2 тысяч км от Ирана находятся в зоне поражения иранских ракет.

«Каждый должен знать, что все американские базы и их судна, находящиеся на расстоянии до 2 тыс. км, находятся в зоне досягаемости наших ракет», — заявил иранский военачальник.

Администрация Трампа рассматривала возможность «военного ответа», хотя ряд голосов в Пентагоне призывал быть сдержаннее, пишет влиятельная газета The Washington Post со ссылкой на источники в Вашингтоне. При этом Трамп встречался с министром обороны Марком Эспером.

В результате на данный момент Дональд Трамп приказал при необходимости выделить нефть из стратегических запасов США – для стабилизации рынка после атаки на Saudi Aramco.

Сами повстанцы-хуситы заявили, что проведенная атака стала ответом на «деструктивные действия» саудитов в Йемене. Эр-Рияд уже несколько лет продолжает войну против хуситских повстанцев.

«Наши военно-воздушные силы провели массированную наступательную операцию десятью беспилотниками. Операция называлась «второй сдерживающий удар». Мы ответили в рамках закона на преступления и продолжающуюся осаду нашей страны в течение пяти лет», — говорится в сообщении хуситской пресс-службы.

Первый удар дронами был нанесен по крупнейшему региональному НПЗ в Абкаики, в восточной части Саудовской Аравии. Вторая атака была нанесена по второму по величине нефтяному месторождению страны — Хураис.