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МВД выступило против инициативы ужесточить правила для водителей

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Предложение «Союза операторов техосмотра» о расширении перечня обязательных документов для водителей в МВД назвали нецелесообразным. Речь идет об инициативе внести диагностическую карту в список документов, которые автомобилист обязан иметь при себе и предоставлять полиции для проверки по требованию. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на письменный ответ МВД на соответствующую просьбу.

В полиции полагают, что такие изменения не нужны, так как указанные в диагностической карте сведения есть в информационных ресурсах. Инспектор может проверить эти данные онлайн.

С 22 августа текущего года вступил в силу закон «О безопасности дорожного движения», он освободил водителей от обязательного прохождения техосмотра для получения страхового полиса ОСАГО.

Тем не менее, есть владельцы автомобилей, которым нужно обязательно пройти техосмотр. Это автомобилисты, у которых срок действия диагностической карты истек до 1 апреля 2021 года, а также владельцы машин, достигших возраста четырех лет. Они обязаны пройти техосмотр с 1 октября, напомнили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Новый созыв Госдумы может сделать процедуру добровольной до конца года.

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