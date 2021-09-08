Документы на автомобиль можно предъявить в электронном виде

В России появилась возможность предъявлять инспектору ДПС документы на автомобиль в электронном виде, говорится в рассылке портала «Госуслуги» пользователям.

Для этого Минцифры разработало мобильное приложение «Госуслуги.Авто» в котором предусмотрена такая функция. Пока она действует в тестовом режиме и работает только со свидетельством о регистрации транспортного средства (СТС), говорится в видеоролике канала «Госуслуги», размещенном на видеохостинге YouTube.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, водителю необходимо скачать на смартфон приложение «Госуслуги.Авто». После авторизации пользователя, данные об СТС загрузятся из реестра транспортных средств.

Инспектору ГИБДД для проверки необходимо будет предъявить смартфон с включенным приложением. На экране появится QR-код, который сотрудник ДПС считает с помощью служебного планшета. В видеоролике отмечается, что приложение работает в тестовом режиме и не заменяет традиционный бумажный документ.

Как ранее отмечала официальный представитель МВД Ирина Волк, вопрос о предъявлении автоинспектору водительского удостоверения в электронном виде будет рассматриваться «только в случае успешной реализации мероприятий по использованию электронного свидетельства о регистрации транспортного средства».