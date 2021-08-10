Стандарт «карт спасения» для всех авто может появиться в России

Национальный стандарт по «картам спасения» для всех машин впервые начнут разрабатывать в России. Благодаря технологии можно будет эффективнее спасать людей, попавших в аварии, сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России.

Во ВНИИ ГОЧС уже составили первую редакцию соответствующего ГОСТа.

«Он определяет общие требования к кодификации, маркировке и идентификации «карты спасения» всех транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации. «Карта спасения» (своего рода инструкция) будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии», — пояснили в организации.

С «картами спасения», предустановленными в авто, пожарные и спасатели смогут избежать предполагаемых рисков во время работы с аварийными транспортными средствами. В частности, речь и о машинах, передвигающихся при помощи альтернативных источников энергии.

Как подчеркнули в ВНИИ ГОЧС, карта позволит спасательным службам получить максимальную информацию об аварийном транспортном средстве.

Запрос на разработку «карты спасения» транспортного средства и соответствующего ГОСТа появился на фоне активного развития автомобилестроения.

В настоящий момент не уточняется примерный срок реализации проекта и какое потребуется финансирование на реализацию «карты спасения».

Ранее сообщалось, что цены на автомобили в России вырастут на 1-5%.