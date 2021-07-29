Движение на МКАД восстановили после разлива битума

Движение на МКАД, где ранее произошел разлив битума, было восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

«Все полосы полностью расчищены. Движение восстановлено. В работах были задействованы 30 специалистов и 10 единиц спецтехники», — уточнили в ведомстве.

Движение на столичной магистрали ночью 29 июля полностью ограничивали в связи с разлившимся после опрокидывания грузовика битумом на внутренней стороне 48-го километра. На место аварии оперативно прибыли экстренные службы, приступившие к ликвидации последствий.

Ранее о пострадавших в результате аварии не уточнялось.

До этого на юго-западе Москвы автобус с пассажирами въехал в столб рядом с главным зданием МГУ им. М.В. Ломоносова. Два человека пострадали. На асфальте лежали сломанные ветки деревьев и разбитое стекло.