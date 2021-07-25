В Дзержинске мужчина сгорел заживо в автомобиле в результате аварии

В результате ДТП в городе Дзержинск Нижегородской области мужчина сгорел заживо, сообщает «РЕН.ТВ».

Водитель на высокой скорости врезался в стену, в результате столкновения машина загорелась. Мужчина, несмотря на попытки очевидцев помочь, не смог выбраться из автомобиля и сгорел заживо.

Полиция устанавливает причины произошедшего, на месте также работают пожарные.

Ранее известный автогонщик Иван Куренбин сгорел в ДТП под Петербургом.

Он вылетел с трассы на Porsche 911 Turbo и заживо сгорел в машине, не сумев выбраться. Машина неожиданно вылетела в кювет и врезалась в опору линии электропередач. Вместе с ним погибла его возлюбленная — мотогонщица Татьяна Игушина.

По предварительным данным, Куренбин значительно превысил скорость. Из-за сильнейшего удара об опору электропередач, машина загорелась практически мгновенно. Судмедэксперты до сих пор не установили, кто сидел за рулем, а кто был пассажиром.