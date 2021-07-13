На Ставрополье маршрутка столкнулась с бронетранспортером, двое погибли

В Ставропольском крае маршрутка столкнулась с бронетранспортером, который ехал в колонне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

«При следовании воинской колонны в сопровождении ВАИ произошло ДТП. По предварительной информации, водитель пассажирской «Газели» допустил столкновение с БТР, двигавшимся в составе воинской колонны», — рассказали в пресс-службе. Там добавили, что в результате погибли два человека.

По данным краевой прокуратуры, еще четыре человека были госпитализированы. По факту аварии организована прокурорская проверка. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В тоже время Telegram-каналу «112» известно о пяти пострадавших, из которых четверо — дети. Также там сообщается, что авария произошла на въезде в Тамбукан — БТР выехал с полигона и совершил лобовое столкновение с газелью.

«Все госпитализированы с ушибами и вывихами. Еще двоим оказана помощь на месте. Водителю газели Замиру Куготову помощь медиков не потребовалась, он не пострадал», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и девять пострадали в ДТП на Кубани.