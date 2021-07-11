Россиян предупредили о новых штрафах за нелегальный тюнинг

Внесение любых изменений в конструкцию автомобиля, не предусмотренных производителем, считается нелегальным и будет наказываться штрафами в размере до пяти тысяч рублей. Об этом сообщили в Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД).

В список незаконного тюнинга вошли, в частности, нештатная оптика, фаркопы, нестандартные бамперы, «кенгурятники», подвески, спойлеры, модернизация выхлопной системы и установка газобаллонного оборудования.

Внесение подобных изменений в конструкцию автомобиля возможно только в случае согласования с ГИБДД. Данные обо всех изменениях должны быть внесены в регистрационные документы.

Сумма штрафа в случае первого нарушения составляет 500 рублей. Если нарушителя поймают снова, то заплатить придется до пяти тысяч рублей. Кроме того, автомобиль могут снять с регистрации и изъять СТС, а самого водителя лишить прав на срок от одного до трех месяцев.

Ранее в ГИБДД сообщили, что в России с 1 сентября вступят в силу новые правила обжалования штрафов за нарушение ПДД.