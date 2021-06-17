Глава ГИБДД предложил вернуть в школы уроки вождения

В школах нужно ввести уроки вождения, чтобы выпускники вместе с аттестатом получали водительские права. Об этом заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников, пишет РИА «Новости».

По его словам, обучение правилам движения и поведения на дороге должно быть непрерывным.

«Начинаясь в семье и детском саду, оно должно быть продолжено в школах, в отрядах юных инспекторов движения, ассоциациях юношеских автомобильных школ», — сказал Черников.

Глава ГИБДД считает, что такие уроки могли бы проводиться во внеклассное время. Начать эксперимент можно было бы с кадетских корпусов.

По мнению Черникова, выпускник с правами сможет быстрее реализоваться в карьере на предприятии, в организации и фирме. Кроме того, это востребовано в армии, где необходимы водители.

Ранее стало известно, что к концу текущего года у автошкол появятся новые программы обучения. По новой программе водителей будут учить принимать быстрые и верные решения на скоростных шоссе, учить не рисковать на дорогах.