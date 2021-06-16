«Автодор»: трасса М--4 «Дон» будет свободна от пробок этим летом

Трасса М--4 «Дон» по направлению к курортам Черноморского побережья России будет свободна от пробок этим летом, заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вот до Ростова мы совершенно четко проезжаем без пробок. Ростов — да. Аксай — там, конечно, сложно. Между Ростовом и Краснодаром тоже нет никаких проблем, потому что были построены развязки, дорогу расширили до 4-6 полос. Когда два этих узла развяжем, будет очень комфортно ездить», — рассказал Петушенко.

Одной из причин того, что на трассе уменьшились пробки, глава «Автодора» назвал объездные дороги в обход Лосево и Павловска.

«Черное море стало на 2 часа ближе. До этого в шесть рядов там ехали по газонам, пыль столбом стояла, машины грелись, дети плакали», — пояснил Петушенко.

Далее в планах у «Автодора» завершить обход Ростова-на-Дону и Дальний западный обход Краснодара.

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