МВД определило основания для отказа в экзамене на водительские права

МВД РФ назвало шесть оснований для недопуска к экзамену на водительские права. Как сообщает ТАСС, это указано в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствам.

Граждане не смогут сдавать на права, если не соответствуют требованиям, если лишались прав ранее, если неправильно составлены документы или в них содержится недостоверная информация, если документы имеют признаки подделки или были похищены, если человек не оплатил государственную пошлину, а также если автошкола, где учился будущий водитель, не имеет лицензии.

«В случае принятия решения об отказе в допуске к экзамену в заявлении указываются соответствующие основания отказа», — говорится в сообщении.

Ранее МВД определило в проекте нового административного регламента право на прохождение экзамена на управление транспортными средствам с 16 лет.

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