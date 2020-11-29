Компании смогут проверять наличие прав у водителей в режиме онлайн

В 2021 году компании, предоставляющий услуги каршеринга и агрегаторы такси получат возможность узнавать через базу данных ГИБДД о наличии у водителей прав в режиме онлайн. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на МВД.

Согласно сообщению, организации, допускающие граждан к управлению транспортными средствами, «смогут получать информацию о наличии у водителей прав с помощью функций специально создаваемой для этого витрины данных ГИБДД и Единого портала государственных и муниципальных услуг».

Отмечается, что такие сервисы начнут работать в 2021 году.

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