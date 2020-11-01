В РФ водители смогут оформлять электронное извещение о ДТП

С 1 ноября водители во всех российских регионах могут оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного, передает ТАСС.

Отмечается, что сделать это можно с помощью приложения «Помощник ОСАГО» без вызова сотрудников ГИБДД. Данная опция теперь доступна как для физических лиц, так и для юридических лиц.

Оформить такое извещение можно, в случае если участниками аварии были только два автомобиля, а также не причинен ущерб третьим лицам и отсутствуют пострадавшие. У обоих водителей должен быть полис ОСАГО. Участники ДТП также нужно будет нарисовать схему происшествия и сделать фотографии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В один клик: ДТП оформят через смартфон

— За авто на госуслуги: договор купли-продажи машин станет электронным

— ПТС, штрафы за карту «Мир» и оформление ДТП: что изменится в ноябре