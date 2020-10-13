ГИБДД разъяснила, за какие нарушения водителей не должны штрафовать

ГИБДД направила в регионы инструкции для инспекторов по наказанию водителей на пешеходных переходах. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на ГИБДД.

В частности, случаи, когда траектория движения автомобиля не пересекается с траекторией движения пешехода, не должны трактоваться как нарушения, требующие штрафа.

«В качестве доказательств нарушения нужно использовать видеозаписи и «объяснения пешеходов». Верховный суд разъяснил эти правила еще в 2012 году, но не все сотрудники ГИБДД следуют им», — говорится в сообщении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Под ноль: новый КоАП позволит стереть историю штрафов

— В Нижегородской области 12-летний мотоциклист погиб в ДТП

— Жители Подмосковья оплатили штрафы на 15 млн рублей за отсутствие защитной маски