ГИБДД разъяснила, за какие нарушения водителей не должны штрафовать
Максимс Краюшкинс
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ГИБДД направила в регионы инструкции для инспекторов по наказанию водителей на пешеходных переходах. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на ГИБДД.
В частности, случаи, когда траектория движения автомобиля не пересекается с траекторией движения пешехода, не должны трактоваться как нарушения, требующие штрафа.
«В качестве доказательств нарушения нужно использовать видеозаписи и «объяснения пешеходов». Верховный суд разъяснил эти правила еще в 2012 году, но не все сотрудники ГИБДД следуют им», — говорится в сообщении.
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