Поправки к ПДД вводят новые штрафы для россиян

МВД подготовило поправки к ПДД, которые дают новые обоснования для штрафов автомобилистов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Они касаются списка неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

Так, нарушением будет считаться использование летней резины зимой и шипованной летом, а также наличие шипованных шин только на одной оси автомобиля.

Кроме того, штрафовать начнут за нештатные ксеноновые лампы, за отключение штатного очистителя фар, за «подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления», а также за «самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя».

Уточняется, что в настоящий момент проект обсуждается. Согласно планам, изменения вступят в законную силу с июня 2021 года.

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