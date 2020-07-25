На Украине в ДТП со «скорой» пострадали девять человек

В Каменце-Подольском Хмельницкой области «скорая» попала в аварию, из-за чего пострадали девять человек, передает Нацполиция Украины.

«Автомобиль Honda Accord столкнулся с каретой экстренной медицинской помощи. В результате ДТП травмировались девять человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали водитель легковой машины, трое его пассажиров, водитель скорой, врач, медсестра, больная и сопровождавшая ее женщина.

По предварительным данным, машина не уступила дорогу скорой помощи, которая включила маячки и звуковые сигналы. Из-за этого произошло столкновение.

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