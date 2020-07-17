По Крымскому мосту проехали 10 млн машин с момента его открытия
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По Крымскому мосту с момента его открытия в мае 2018 года проехало 10 млн автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФКУ Упрдор «Тамань».
Так, 10 млн автомобилей, в том числе 130 тысяч автобусов и 1,3 млн грузовиков проехали по Крымскому мосту с момента его запуска.
Отмечается, что транспортный поток в направлении Крыма превысил и составил более 5 млн транспортных средств.
Крымский мост является самым протяженным мостом в России и Европе, его длина составляет 19 км.
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