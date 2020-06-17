Источник рассказал о состоянии попавшего в ДТП руководителя СУ СК по Дагестану Потанина

Источник в медицинских кругах рассказал о состоянии здоровья попавшего в ДТП и. о. главы следственного управления следственного комитета России Олега Потанина. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам собеседника, Потанина транспортировали в Махачкалу на вертолете.

Он добавил, что руководитель СУ СК по Дагестану находится в стабильно тяжелом состоянии.

Источник также уточнил, что Потанин получил черепно-мозговую травму.

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