BlaBlaCar возобновляет работу в России

Сервис поиска попутчиков для совместного использования автомобиля BlaBlaCar сообщил о возобновлении работы спустя 2,5 месяца после приостановки, передает РИА «Новости».

В сообщении компании отмечается, что с 3 июня в России начинается постепенное восстановление работы сервиса в России. Кроме того, BlaBlaCar объявил о введении и дополнительных мер безопасности при поездках.

Теперь россияне могут бронировать только до четырех мест, а не пяти. Также сервис установил опцию «только один сзади» и будет настоятельно рекомендовать водителям пользоваться ею. Кроме того, BlaBlaCar будет напоминать о рекомендациях Минздрава при бронировании поездки: об использовании средств индивидуальной защиты, сохранении безопасного расстояния и т. д.

В конце марта Blablacar сообщил, что с 29 марта приостанавливает работу в России на фоне ситуации с коронавирусом.

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