Микроавтобус с детской хоккейной командой столкнулся с авто в Кузбассе

Микроавтобус, в салоне которого находилась детская хоккейная команда из Магадана, столкнулся с легковушкой в Новокузнецком районе Кемеровской области. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как стало известно, инцидент случился на 213 км автодороги «Бийск – Мартыново – Новокузнецк».

Согласно поступившей информации, жертвой ДТП стал водитель, спровоцировавший аварию. Кроме того, семь пассажиров микроавтобуса были доставлены на обследование.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с минивэном Hyundai, который перевозил детскую спортивную команду из Магадана», — указано в сообщении.

В данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

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