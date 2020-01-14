BMW не будет строить завод в России

В BMW отказались от планов по строительству завода для выпуска легковых автомобилей на территории России. Об этом сообщает сервис autonews.ru.

Президент BMW Group Россия Штефан Тойхерт заявил, что автопроизводство находится «в очень сложном положении». Он уточнил, что переговоры о строительстве завода велись в течение полутора лет.

«В июле 2019 года переговоры были прекращены, поскольку правила игры так и не определились», — добавил Тойхерт.

Он также уточнил, что на такое решение повлияло сложное положение на авторынке в России.

По его мнению, невыгодные условия по специнвестконтрактам (СПИК), в том числе повышение утилизационного сбора в 2020 году, станет причиной ухода ряда производителей с российского рынка.

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