Первый штраф за пьяную езду на самокате был назначен россиянину в Лондоне

В Великобритании россиянин получил штраф за езду на самокате в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Отмечается, что 28-летний москвич совершил наезд на водителя и пассажира мопеда, в результате которого они получили травмы.

Уточняется, что суд принял решение о лишении россиянина водительских прав сроком на 16 месяцев, а также о выплате штрафа в размере $3,9 тысяч.

Так во время задержания россиянина, которое произошло 31 мая 2019 года, в крови мужчины было обнаружено 134 мг алкоголя в 100 мл крови, при установленной законом норме в 80 мг.