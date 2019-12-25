Эвакуация автомобилей подорожает в Москве с 1 января

Стоимость эвакуации и хранения автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения, вырастет в Москве с 1 января 2020 года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Как стало известно, для тех, кто гасит штраф в течение 60 дней после получения автомобилей со спецстоянки, льготные тарифы будут оставаться прежними.

Однако у авто категории А и В с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил стоимость эвакуации составит 3 400 рублей, а категории В с мощностью двигателя от 80 л.с. до 250 л.с. — 5 400 руб.

При этом стоимость перемещения машин категории В с мощностью двигателя более 250 л.с. достигнет 7 600 руб.

В свою очередь для грузовых и негабаритных автомобилей цена вырастет до 50 600 руб.

Также незначительно увеличится льготная стоимость суток хранения для транспортного средства категорий А, В, С, D и E.

Отмечается, что в случае если водитель произведет оплату эвакуации и хранения до того, как будет забирать автомобиль, он получит скидку 25%.