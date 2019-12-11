Число пострадавших в ДТП под Владивостоком выросло до 12 человек

Число пострадавших в ДТП с 50 автомобилями в пригороде Владивостока увеличилось до 12 человек, двое их них госпитализированы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя департамента здравоохранения Приморья.

Как отмечается. врачи осмотрели 48 человек, у десяти из них обнаружены легкие травмы. Еще двое направлены в больницу, состояние одного из них оценивается как средней степени тяжести, второй — в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о шести пострадавших.

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