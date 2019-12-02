В ГИБДД заявили о снижении уровня смертности в ДТП в 2019 году на 9,4%
В Госавтоинспекции России рассказали, что в 2019 году произошло снижение уровня смертности на дорогах страны почти на 9,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
Там отметили, что в настоящее время общая статистика смертности в ДТП снижается, однако на нее оказывают влияние резонансные аварии, как в Забайкалье.
Уточняется, что всего за 10 месяцев 2019 года произошло снижение количества погибших на дорогах страны на 9,4%, а число ДТП с пострадавшими и погибшими уменьшилось на 3,5%.
Глава ГИБДД Михаил Черников ранее заявил, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлен на сокращение числа погибших на дорогах страны к 2024 году в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом.
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