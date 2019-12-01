Источник сообщил об увеличении числа жертв аварии с автобусом в Забайкалье

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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По обновленным данным, в результате ДТП с автобусом, который упал в реку в Забайкальском крае, погибло 20 человек, передает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

До этого сообщалось о 15 погибших и 18 пострадавших.

Также известно, что шесть человек находятся в больнице.

Всего в автобусе в момент аварии было 43 пассажира и один водитель. Пассажирский транспорт ехал по рейсу Сретенск — Чита.

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