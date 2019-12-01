Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 15 человек

Число жертв ДТП с автобусом, упавшем в реку в Забайкальском крае, увеличилось до 15 человек, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Ранее было известно о десяти погибших.

Также сообщается об увеличении числа пострадавших из-за аварии.

По уточненным данным, их число составило 18 человек.

«Шесть из них госпитализированы», — добавили в региональном подразделении медицины катастроф.

Ранее стало известно, что водитель перевозил 43 пассажира. Автобус следовал по рейсу Сретенск — Чита.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Автобус с пассажирами слетел с трассы в Забайкалье

— Стало известно, что автобус в Забайкалье упал в реку

— Жертвами ДТП с автобусом в Забайкалье стали десять человек