Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 15 человек
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Число жертв ДТП с автобусом, упавшем в реку в Забайкальском крае, увеличилось до 15 человек, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Ранее было известно о десяти погибших.
Также сообщается об увеличении числа пострадавших из-за аварии.
По уточненным данным, их число составило 18 человек.
«Шесть из них госпитализированы», — добавили в региональном подразделении медицины катастроф.
Ранее стало известно, что водитель перевозил 43 пассажира. Автобус следовал по рейсу Сретенск — Чита.
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