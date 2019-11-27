Названа причина ДТП автобуса с россиянами в Доминиканской республике
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ДТП с россиянами в Доминиканской республике произошло из-за резкого маневра грузовика перед автобусом, в котором находились российские туристы. Об этом сообщает сайт Ассоциации туроператоров России.
Как уточняется, водитель перед столкновением пытался перестроиться, а затем ему пришлось резко затормозить, что стало причиной ДТП.
Известно, что автобус перевозил 39 российских туристов.
Ранее сообщалось о более чем 20 пострадавших, среди которых есть дети. При этом семеро российских туристов остаются в тяжелом состоянии.
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