Названа причина ДТП автобуса с россиянами в Доминиканской республике

ДТП с россиянами в Доминиканской республике произошло из-за резкого маневра грузовика перед автобусом, в котором находились российские туристы. Об этом сообщает сайт Ассоциации туроператоров России.

Как уточняется, водитель перед столкновением пытался перестроиться, а затем ему пришлось резко затормозить, что стало причиной ДТП.

Известно, что автобус перевозил 39 российских туристов.

Ранее сообщалось о более чем 20 пострадавших, среди которых есть дети. При этом семеро российских туристов остаются в тяжелом состоянии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Доминикане автобус с россиянами опрокинулся после ДТП

— Посольство РФ уточнило данные о ДТП с российскими туристами в Доминикане

— Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Доминикане