Появилось видео с моментом подрыва автомобиля под Киевом

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В сети появилось видео с моментом подрыва автомобиля на Житомирской трассе под Киевом. Об этом сообщает «112.ua».

Отмечается, что неизвестный человек бросил взрывное устройство на крышу машины, после чего скрылся.

На кадрах видно, как на дороге происходит взрыв, волна которого задела около пяти автомобилей.

Уточняется, что в результате ЧП погиб один человек, еще двое госпитализированы. Личность злоумышленника не установлена. На месте работают спасательные службы.

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