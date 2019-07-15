У Зеленского прояснили степень его участия в аварии с школьными автобусами
close
В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что украинского лидера не было в машинах, которые попали в ДТП со школьными автобусами. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Также они подтвердили, что никто из пассажиров и водителей всех транспортных средств не пострадал.
Сам президент никаких личных заявлений не делал.
Авария произошла на трассе в Запорожской области. Три машины кортежа Зеленского при попытке совершить обгон попали в аварию с автобусами, которые перевозили школьников. Один из них съехал с дороги в кювет.
Ранее сообщалось, что видео наезда кортежа Зеленского на детей появилось в Сети.