У Зеленского прояснили степень его участия в аварии с школьными автобусами

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что украинского лидера не было в машинах, которые попали в ДТП со школьными автобусами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Также они подтвердили, что никто из пассажиров и водителей всех транспортных средств не пострадал.

Сам президент никаких личных заявлений не делал.

Авария произошла на трассе в Запорожской области. Три машины кортежа Зеленского при попытке совершить обгон попали в аварию с автобусами, которые перевозили школьников. Один из них съехал с дороги в кювет.

Ранее сообщалось, что видео наезда кортежа Зеленского на детей появилось в Сети.