Смертельное ДТП с участием восьми автомобилей произошло на Ставрополье

В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю проинформировали о том, что ДТП с участием восьми автомобилей в регионе произошло из-за дыма от горящих полей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел в Предгорном районе. Там столкнулись шесть легковых автомобилей и две грузовых «Газели».

«Задымление от горящих полей могло спровоцировать автоаварию», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что в результате произошедшего погибли два человека и пострадал один.

Ранее сообщалось, что легковушка наехала на двух детей на переходе в Красноярске.