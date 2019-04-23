Нарушителей ПДД захотели лишить скидок

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Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов предложил, чтобы скидки на штрафы для систематически нарушающих ПДД водителей отменили. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, не следует предоставлять скидку при оплате штрафов водителям, если они регулярно допускают одни и те же нарушения при вождении.

«Это странная льгота, которая не может распространяться на людей, которые по 20, 30, 50 раз нарушают скоростной режим», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что таким образом правонарушителей стимулируют оплачивать штрафы.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников пояснил предложение снизить максимальную скорость для водителей, которые перевозят детей, на 20 км/ч.