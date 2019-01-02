В ДТП в Ленинградской области погибли четыре человека

В результате аварии в Лодейнопольском районе Ленинградской области погибли четыре человека, передает РИА «Новости».

Сообщается, что среди погибших трое взрослых и один ребенок.

Как отмечается, автомобиль ВАЗ под управлением женщины по невыясненным обстоятельствам выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной KIA, за рулем которой находился мужчина.

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Уточняется, что и водитель, и пассажир ВАЗа погибли. Мужчина за рулем иномарки выжил, а двое его пассажиров — женщина и ребенок — скончались.

Ранее сообщалось, что при столкновении автомобиля с автобусом под Саратовом погибли четыре человека.