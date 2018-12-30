Семья из России погибла в аварии с фурой в Финляндии

Три члена семьи из России погибли в Финляндии при лобовом столкновении с грузовым автомобилем, передает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

По имеющимся данным, автомобиль с россиянами по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

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В полиции Финляндии отметили, что погибшие опознаны, ими оказались двое взрослых 1980-ых годов рождения, а также ребенок-школьник. Все они скончались в момент столкновения.

Уточняется, что поверхность дороги в месте ДТП была скользкой, но зимняя резина легкового автомобиля была в хорошем состоянии.

Ранее сообщалось, что десять россиян пострадали в ДТП с автобусом в Швейцарии.