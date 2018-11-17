Под Саратовом автобус столкнулся с поездом, есть погибшие

На железнодорожном переезде в Саратовской области грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

ДТП произошло около 12.00 по местному времени (11.00 мск). В результате аварии погибли четыре человека, еще три пострадали.

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«По предварительной информации, в Озинском районе произошло столкновении автобуса, следовавшего по маршруту Саратов-Уральск, с грузовым поездом на нерегулируемом железнодорожном переезде. В автобусе ехали семь человек, из них четверо погибли, трое пострадали», — сообщили в пресс-службе.

ГИБДД начало проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области четыре человека пострадали в ДТП с грузовиком.