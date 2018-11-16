Пробки в Москве достигли 9 баллов

Пробки в Москве вечером в пятницу, 16 ноября, достигли 9 из 10 возможных баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки образовались на Москворецкой, Серебрянической, Пречистенской и Кремлевской набережных.

Также затруднено движение по Болотной набережной и Большой Якиманке.

Реклама

При это пробки растянулись почти на всем протяжении Третьего транспортного кольца (ТТК).

Ранее сообщалось, что москвичам посоветовали отказаться от автомобилей из-за мокрого снега.