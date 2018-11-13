«Ъ» рассказал об изменениях системы взыскания штрафов ГИБДД
В России в 2019 году может быть введена процедура упрощенного взыскания мелких штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, речь идет о штрафах на сумму до трех тысяч рублей.
Как отмечается, изменения позволят взыскивать штраф с банковского счета нарушителя в ускоренном режиме.
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При этом автовладелец будет получать уведомление о списании средств по SMS.
Ранее в ГИБДД рассказали о введении штрафа за опасное вождение.