В Харькове священник на джипе снес десять памятников на кладбище
В Харькове священник заехал на автомобиле на территорию кладбища и повредил десять памятников на могилах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
Согласно видеозаписи, священнослужитель заехал на кладбищенскую территорию на Toyota, снес несколько могильных плит, а затем вышел из транспортного средства и развел руками.
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«Информация подтверждается. Это произошло сегодня», — сказали в полиции.
В ведомстве не уточняли, кто находился за рулем, но заявили о возбуждении уголовного дела из-за надругательства над могилами.
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