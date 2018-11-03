В Харькове священник на джипе снес десять памятников на кладбище

В Харькове священник заехал на автомобиле на территорию кладбища и повредил десять памятников на могилах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно видеозаписи, священнослужитель заехал на кладбищенскую территорию на Toyota, снес несколько могильных плит, а затем вышел из транспортного средства и развел руками.

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«Информация подтверждается. Это произошло сегодня», — сказали в полиции.

В ведомстве не уточняли, кто находился за рулем, но заявили о возбуждении уголовного дела из-за надругательства над могилами.

Ранее сообщалось, что в Перми пьяный священник украл сумку в магазине и угнал машину.