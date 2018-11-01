В Тюменской области в ДТП пострадали семь человек

В управлении Госавтоинспекции по Тюменской области проинформировали о ДТП, в котором пострадали семь человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел вечером 31 октября. На 74-м километре автодороги Ишим-Казанское автомобиль Toyota Vitz для обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с Daewoo Nexia. При этом от удара Toyota Vitz отбросило на обгоняемый «КамАЗ».

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«В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе трое детей», – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Липецке столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие.