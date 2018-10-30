На юго-востоке Москвы произошло ДТП с тремя транспортными средствами

Представители управления ГИБДД по Москве сообщили о том, что на юго-востоке Москвы произошло столкновение трех транспортных средств, предает агентство городских новостей «Москва».

«На пересечении ул. Таганрогская с ул. Краснодарская произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Пострадал один человек», — сообщили в ГИБДД.

Отмечается, что на месте инцидента устанавливаются обстоятельства произошедшего. По словам источника, в результате произошедшего один человек оказался зажат в салоне автомобиля, сотрудники МЧС принимают меры по его извлечению.