Автомобилист с битой напал на мужчину с ребенком в коляске в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал передачу в центральный аппарат ведомства уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, гулявшего с ребенком в Москве. Об этом сообщается на сайте СК.

«По предварительным данным, озвученным в средствах массовой информации, мужчина, гулявший с малолетним ребенком подвергся нападению со стороны автомобилиста, который нанес ему несколько ударов битой. Коляска, в которой находился ребенок, при этом перевернулась», — говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается, что следствие изучит обстоятельства произошедшего, определит мотивы нападавшего, а также проверит, не пострадал ли в ходе инцидента ребенок.