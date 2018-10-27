После смертельного ДТП в Петербурге возбуждено уголовное дело

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По факту смертельной аварии с восемью погибшими в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главка МВД по региону.

По данным пресс-службы, уголовное дело возбуждено по части пятой статьи 264 Уголовного кодекса России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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Столкновение двух грузовых автомобилей Iveco и Scania и микроавтобуса Hyundai Starex произошло около 18.00 на 36 км Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. В результате ДТП восемь человек, находившиеся в микроавтобусе, погибли. Водитель грузового автомобиля Iveco госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что МВД уточнило данные о смертельном ДТП в Петербурге.