При столкновении «Газели» с коровой в Дагестане пострадали семь человек

В Дагестане пассажирская «Газель» столкнулась с коровой, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя республиканского Минздрава.

Сообщается, что в результате аварии семь человек, в том числе один ребенок, пострадали.

«Газель» совершила наезд на корову, в результате ДТП пострадали семь человек, в том числе один ребенок», — рассказал представитель дагестанского Минздрава.

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По его словам, в результате аварии никто тяжело не пострадал, пассажиры «Газели» получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе лось спровоцировал смертельное ДТП.