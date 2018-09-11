В Иркутске столкнулись туристический автобус и минивэн, есть жертвы

При столкновении туристического автобуса и минивэна в Иркутске десять человек получили травмы, один скончался. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления МВД.

Представитель отметил, что пострадавшие пассажиры автобуса являются гражданами Китая. Также он рассказал, что инцидент произошел на перекрестке улиц Баррикад и Ушаковской.

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«Водитель иномарки проигнорировал знак «Уступи дорогу» и допустил на перекрестке столкновение. Он погиб на месте. В автобусе пострадали десять человек», — добавил представитель.

В данный момент шестеро пострадавших проходят обследования, один из них госпитализирован. Характер и тяжесть травм китайских туристов не уточняются.

Ранее сообщалось, что на водителя, сбившего девять полицейских в Иркутске, завели уголовное дело.