В Новороссийске селевой поток смыл в море пассажирский автобус

В Новороссийске в ночь с 7 на 9 сентября пассажирский автобус смыло в море селевым потоком, произошедшим из-за сильного дождя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Как отмечается, в эту ночь в Новороссийске выпала месячная норма осадков. По данным ведомства, в 00.30 (мск) спасателям поступило сообщение о сходе грязекаменной массы в селе Широкая Балка на автодорогу местного значения.

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«Этим потоком и был смыт автобус. Информация уточняется», — объяснили в ведомстве.

По данным МЧС, погибших и пострадавших в результате схода селевого потока нет. В селе Широкая Балка ведутся работы по ликвидации последствий сошедшего селя.

В прошлом году сообщалось, что в результате схода селя на курорте в районе Эльбруса заблокированы оказались почти 8 тысяч туристов.